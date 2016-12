Tohum Otizm Vakfı Yararına Konser

Bakırköy Müzik Akademisi'nden Nev'eser Kadın Topluluğu ve Klasik Türk Müziği Sanatçısı Dilek Türkan, Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen, "Bir Tohumla Başlar Her Şey" isimli programda, Yeşilçam müzikleri seçkilerinden oluşan konser verdi.



Zorlu PSM'de gerçekleşen konser öncesi, AA muhabirine açıklama yapan Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, "Bu etkinlik her yıl gerçekleşiyor. Bakırköy Müzik Akademisi, etkinlikten elde edilen geliri bir vakfa bağışlıyor. Bu yıl da Otizm Vakfı oldu. Otizm artık 68 çocuktan birinde rastlanan bir durum. Ülkemizde de 0-18 yaş arası yaklaşık 350 bin otizmli çocuğumuz ve gencimiz var." dedi.



Türkiye'deki 200 bine yakın otizmlinin eğitim alamadığını ifade eden Sezgin, bu alanda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ve bu tür etkinliklerin de gayretleri için destek olduğunu aktardı.



Konserin ilk bölümünde Bakırköy Müzik Akademisinden Nev'eser Kadınlar Topluluğu ile Dilek Türkan, "Bir Garip Yolcu", "Artık Sevmeyeceğim", "Sakın Bir Söz Söyleme", "Aşkın Kanununu", "Son Hıçkırık" ve "Her şey Bitmiştir Artık" gibi Yeşilçam şarkılarının unutulmaz eserlerini seslendirdi.



Genel sanat yönetmenliğini Faruk Salgar, sunuculuklarını ise Yağmur Ünal ve Taha Altaylı'ın yaptığı ve Zorlu PSM, Galata Film ve BKM'nin destekleriyle düzenlenen, "Bir Tohumla Başlar Her Şey" isimli Türk Film Müzikleri Özel Konseri'nin bilet satışlarından elde edilen gelir, Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak.