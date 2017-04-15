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Tohum İhracatı ve Üretiminde Rekor
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Tohum İhracatı ve Üretiminde Rekor

Türkiye'nin tohum ihracatı bir önceki yıla göre 2016'da miktarda yüzde 118 artış yaşarken, sertifikalı tohum üretimi de 957 bin tona çıktı.

Tohum İhracatı ve Üretiminde Rekor

Türkiye'nin tohum ihracatı bir önceki yıla göre 2016'da miktarda yüzde 118 artış yaşarken, sertifikalı tohum üretimi de 957 bin tona çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat