Tohum İhracatı ve Üretiminde Rekor
Türkiye'nin tohum ihracatı bir önceki yıla göre 2016'da miktarda yüzde 118 artış yaşarken, sertifikalı tohum üretimi de 957 bin tona çıktı.
Türkiye'nin tohum ihracatı bir önceki yıla göre 2016'da miktarda yüzde 118 artış yaşarken, sertifikalı tohum üretimi de 957 bin tona çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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