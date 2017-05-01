Togo Devlet Başkanı'nın Gine'de Dostluk Ziyareti

Togo Devlet Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, temaslarda bulunmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye gitti.



Togo Devlet Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Gine ve Togo ülkeleri arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Konakri'ye ziyaret gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde, Afrika Birliği, ikili iş birliği ve deniz güvenliği yer aldı. Konakri Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen resepsiyona, hükümet üyeleri, uluslararası kuruluşlar ve Togo vatandaşları katıldı. - CONAKRY