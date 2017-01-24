Togo - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Karşılaşması

- Karşılaşma öncesi taraftarların eğlencesi GABON - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'ndan Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Togolu taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Togo - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Karşılaşması

- Karşılaşma öncesi taraftarların eğlencesi GABON - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'ndan Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Togolu taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

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