- Karşılaşma öncesi taraftarların eğlencesi GABON - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'ndan Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Togolu taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Togo - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Karşılaşması
- Karşılaşma öncesi taraftarların eğlencesi GABON - Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'ndan Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak maç öncesi Port-Gentil kentindeki Togolu taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
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