Togem'den Sünnet Desteği

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), maddi durumu iyi olmayan Gezer ailesinin küçük çocukları Muhammet ve Kerem'in sünnet masraflarını karşıladı.



Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yoksul ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren TOGEM, baba Davut Gezer'in başvurusu üzerine Muhammet ve Kerem'i sünnet ettirdi.



TOGEM Koordinatörü Yasemin Delibaş, maddi durumu iyi olmayan ve TOGEM'e kayıtlı Gezer ailesinin iki çocuğunu da sünnet ettirdiklerini aktardı.



Çocukların sünnet masraflarını karşıladıklarını ifade eden Delibaş, şunları kaydetti:



"İşsiz olan baba ve annenin başvurusu üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla erkekliğe ilk adımı atan Muhammet ve Kerem'in bu önemli gününde yanlarında olmak bizleri çok mutlu etti. Sünnet merasimi için çocuklarımızı baştan aşağı giydirdik ve bir sünnet töreninde olması gereken tüm ihtiyaçları karşıladık. Çocuklarımıza Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'nun da destekleriyle birer hediye verdik. Ailenin bu önemli gününde sevincine ortak olduğumuz için çok mutluyuz."