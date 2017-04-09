TOFAŞ'tan Juan Palacios, Kapadokya'daki Balon Kazasında Ölümden Döndü

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen balon kazasında TOFAŞ'ın Kolombiyalı pivotu Juan Palacios ve kız arkadaşının da bulunduğu öğrenildi.

MAÇTAN SONRA KAPADOKYA'YA GİTTİ

TrendBasket kaynaklarından edinilen bilgilere göre Palacios, dün Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından kız arkadaşıyla birlikte Kapadokya'ya gitti.

BİNDİĞİ BALON DÜŞTÜ

Meydana gelen kazada balonun iniş sırasında elektrik teline çarptığı belirtildi. Palacios'un vücudunda önemli olmayan morluklar olduğu da elde edinilen bilgiler arasında yer alırken Palacios'un kız arkadaşının ise elmacık kemiğinin kırıldığı ve ciddi seviyede olmayan bir ameliyata girdiği ifade edildi.