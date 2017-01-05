Tofaş'ta Yeşilgiresun Belediyespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 7 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor ile karşılaşacak TOFAŞ, hazırlıklarını sürdürüyor.



Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene gözetiminde gerçekleştirilen ve tüm oyuncuların katıldığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleri ve şut çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra yarı ve tam sahada yapılan taktik prova ile sona erdi.



Öğleden sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek olan TOFAŞ, buradan da uçakla Giresun'a geçecek.



Bu arada, mavi-beyazlı ekibin yarın Giresun'da da bir çalışma yaparak kampa gireceği bildirildi.