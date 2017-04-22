Tofaş- Muratbey Uşak: 82-69
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx), Ozan Çakar (xxx), Can Mavisu (xxx)TOFAŞ: Barış (xx), Crocker (xxxx)23, Mejia (xxx)17, Kaya Peker (xxx)18, Copeland (xx), Palacios (xxx)6, Caner (xx)2, Micic (xx), İvanov (xxx)12, Muhsin (xx)4MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx)9, Harrison (xxx)12, Freimans...
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx), Ozan Çakar (xxx), Can Mavisu (xxx)
TOFAŞ: Barış (xx), Crocker (xxxx)23, Mejia (xxx)17, Kaya Peker (xxx)18, Copeland (xx), Palacios (xxx)6, Caner (xx)2, Micic (xx), İvanov (xxx)12, Muhsin (xx)4
MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx)9, Harrison (xxx)12, Freimans (xx)5, Vasiliauskas (xxx)11, Mckissic (xxx)12, Ali (x)2, Berkay (xx)3, Görkem (x)2, Hakan Demirel (xx)5, İbekwe (xxx)8
1.PERİYOT: 19-20 Muratbey Uşak
İLK YARI: 35-35
3.PERİOT: 61-55 TOFAŞ
SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde, Tofaş, sahasında Muratbey Uşak'ı 82-69 mağlup etti. Mavi beyazlılarda sakatlığı düzelen Vasilije Micic iki aylık aradan sonra görev yaptı.
İlk çeyreğe Crocker'in üçlükleriyle 6-0 başlayan Tofaş, temposunu sürdürmekte zorlandı. Aguesta'nın basketleriyle oyuna denge geldi. Karşılıklı basketlerle geçen bu bölümü Muratbey Uşak 19-20 önde kapadı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan Murtabey Uşak oldu. Harrison'un basketleriyle 6-0'lık seri yakalayan Muratbey Uşak 12. Dakikada 21-26 öne geçti. Kaya Peker'in pota altını iyi değerlendirdiği son bölümde 7-0'lık seri yakalayan Tofaş uzun bir aradan sonra 35-33 öne geçti. İbekwe'nin smacıyla iki takımda soyunma odasına 35-35'lik eşitlikle gitti.
Üçüncü çeyreğe Tofaş iyi başladı ve İvanov'un basketleriyle 39-35 öne geçti. 23.dakikada İvanov'un üçlüğü skoru 42-37 yaptı. 25. Dakikada Vasiliauskas'un üçlüğü ile Muratbey Uşak farkı 1 sayıya (44-43) indirdi. Karşılıklı basketlerle 26.dakikayı Tofaş 48-46 önde geçti.
Son dakikaya Mejia'nın turnikesiyle 57-51 önde giren Tofaş, final periyloduna 61-55 önde girdi.
Dördüncü çeyreğe Tofaş, Crocker'ın üçlüğü ile başladı: 64-55 32.dakikada Kaya Peker'in basketleri farkı açan Tofaş15 sayılık (70-55) farka ulaştı. Crocker'ın üst üste basketleriyle 34.dakikada skor 72-57 oldu. 37.dakikayı Tofaş 78-62 sayı önde geçti. Karşılaşmayı 82-69 kazandı. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile oynayan Tofaş'tan Tony Crocker oldu.