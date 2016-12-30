Tofaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-81





SALON: TOFAŞ



HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Halil Baldemir (xxx), Seher Ayşenur Yazıcıoğlu (xxx)



TOFAŞ: Barış (xxx)16, Crocker (xx)3, Mejia (xxx)17, Christopher (xx)9, İvanov (xxx)16, Yiğit (xx) 4, Kaya Peker (xx)4, Caner (xx)4, Micic (xxx) 13



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand (xxx)24, Calloway (xxx)10, Uğur (xx)2, Markota (xxx)22, Varnado (xx),Erbil (x), Metecan Birsen (xxx)7, Deniz (x)2, Klobucar(xxx)5, Mc Cauley(xx)9



1.PERİYOT: 23-15 TOFAŞ



DEVRE: 43-35 TOFAŞ



3.PERİYOT: 56-51 TOFAŞ



NORMAL SÜRE: 73-73



UZATMA: 86-81 TOFAŞ



5 FAUL ALANLAR: 41.16 Mc Couley, 43.51 Metecan Birsen (İstanbul Büyükşahir Belediyespor)



Spor Toto Süper Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, Bursa'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Son haftaların başarılı iki takımın mücadelesi nefes kesti. Normal süresi 73-73 biten karşılaşmayı TOFAŞ, uzatmalarda 86-81 kazandı ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.



İlk periyotta etkili oyun oynayan TOFAŞ, İvanov ve Barış Ermiş'in basketleriyle arayı açtı ve ilk çeyreği 23-15 önde kapadı.



İkinci çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Armand ve Markota'nın sayılarıyla farkın açılmasını önlemeye çalıştı. Ancak TOFAŞ, pota altını iyi kullanarak soyunma odasına 43-35 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway, Mc Calley'in basketleriyle farkı 4 sayıya (45-41) indirdi. TOFAŞ'ın boş hücumlarını Armand ile değerlendiren İstanbul temsilcisi 28'inci dakikada skoru eşitledi: 51-51 TOFAŞ, Barış'ın son saniye üçlüğü ile final periyoduna 56-51 önde girmeyi başardı.



Son çeyreğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOFAŞ'ın top kayıplarını değerlendirdi ve farkı 32'inci dakikada 1 sayıya (56-55) indirdi. Markota'nın üçlüğü ile İstanbul ekibi ikinci kez 61-60 öne geçti. 36'ncı dakikada Birsen ile kritik sayılar bulan Büyükşehir Belediyespor yeniden 65-64 öne geçti. Colloway'in üçlüğü skoru bir anda 68-65 yaptı. Son üç dakika nefes kesti. 38'inci dakikada Klobucar'ın üçlüğü skoru 67-71 yaptı. TOFAŞ Meija'nın sayılarıyla skoru 73-73 yaptı ve uzatmaya gitti.



Uzatmaya TOFAŞ, Caner'in basket faulüyle 76-73 önde başladı. Karşılıklı basketlerle oyun kopmadı. Son 2 dakikaya TOFAŞ 80-76 önde girdi. Son dakikaya TOFAŞ 83-78 önde girdi ve mücadeleyi 86-81 kazandı.



Maçın en skorer ismi 24 sayı ile oynayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Armand oldu. Onu 22 sayı ile Markota takip ederken, TOFAŞ'ta Meija 17, Barış Ermiş ise 16 sayı ile oynadı.



