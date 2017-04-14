Tofaş'ın "Mesleki Eğitime Destek Programı" Devam Ediyor
Tofaş'ın "Mesleki Eğitime Destek Programı" kapsamında Ankara'da 4'ü kesit olmak üzere toplam 7 adet Fiat Egea aracın 6 farklı üniversiteye teslimatı gerçekleştirildi.
Tofaş'ın "Mesleki Eğitime Destek Programı" kapsamında Ankara'da 4'ü kesit olmak üzere toplam 7 adet Fiat Egea aracın 6 farklı üniversiteye teslimatı gerçekleştirildi.
Şirket açıklamasına göre, Tofaş, Meslek Eğitime Destek Programı'nı sürdürüyor. Üniversite ve teknik meslek liselerinde eğitim içeriğine katkıda bulunarak otomotiv sektörüne kalifiye çalışan kazandırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi ile 57 Egea otomobil Türkiye'nin tüm bölgelerinde hizmete sunuluyor.
Program kapsamında Koç Kuleleri'nde gerçekleşen törenle Ankara bölgesinde araç desteği sağlanan eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. 4'ü kesit olmak üzere özel olarak hazırlanan toplam 7 adet Fiat Egea, Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ve Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar tarafından teslim edildi.
Törene, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan katılım gösterdi.
Türkiye'nin 7 bölgesinde Fiat bayileri koordinasyonunda eğitim malzemesi ve uzman konuşmacı desteği ile yürütülecek programa Ankara bölgesinde bulunan Fiat bayileri Ali Uğurlu, Ankara Otomotiv, Birmot Yenimahalle, Kartaş ve Tan Oto'nun üst düzey temsilcileri de katıldı.
Tofaş tarafından okulların kullanımına tahsis edilen araçlar, Türkiye genelinde yer alan 43 üniversite ve 13 meslek lisesine gönderiliyor. Mesleki eğitime destek projesinde öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemeleri hedefleniyor.
Tofaş'ın 3,5 milyon TL'lik kaynak ayırarak hayata geçirdiği program kapsamında gerçekleştireceği tüm teslimatlar Haziran 2017'de son bulacak ve bu kapsamda 15'i kesit olmak üzere 56 araç üniversite ve meslek liselerine atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe edilecek.
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