Tofaş'ın Hack-Auto Kampı Gençlerin Ufkunu Açıyor

Otomotiv sektöründe kariyer hedefleyen gençlere, kendi potansiyellerini ve Tofaş'ı keşfetme fırsatı veren "Hack-Auto Engineering" etkinlik ve kariyer kampı büyük ilgi gördü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe kariyer hedefleyen mühendislik öğrencileri ve yeni mezunların yaşayarak deneyimlediği, kendi potansiyelleri ve Tofaş'ı birlikte keşfetme şansı yakalayabildiği Tofaş'ın kariyer programı "Hack-Auto Kariyer Kampı", Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında gerçekleşti.



Hack-Auto Kariyer Kampına, Türkiye genelinde tüm üniversitelerin mühendislik fakültelerinde makine, elektrik-elektronik, otomotiv, mekatronik ve endüstri bölümlerinde okumakta olan öğrencilerle, yeni mezunların başvuruları kabul edildi.



Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen kampa 12 bin aday başvurdu. İnsan kaynakları uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonrasında program içeriğine kabul edilen adaylar, Tofaş yöneticileri mentorluğunda gerçek iş ortamının sunulduğu bir deneyim yaşadı.



5'erli gruplar halinde üretim alanı ile ilgili kendilerine verilen gerçek mühendislik vakaları üzerinde çalışarak proje geliştiren katılımcılar, 3 gün boyunca Tofaş tarafından Bursa'da misafir edildi. Tofaş İnsan Kaynakları İşe Alım Yetkililerinin de tüm süreci takip ettiği üç günlük kampın sonunda, gruplar çözüm önerilerini üretim birimlerinin yöneticilerinden oluşan bir jüriye sundu ve başarılı olan grup sürpriz ödüllerin sahibi oldu.



Bugüne kadar düzenlenen 4 Hack Auto organizasyonunda toplamda 12 yeni mezun mühendisin Tofaş'a işe alımı gerçekleşti. Hack Auto Kariyer Kampı etkinlikleri 2017 yılında da düzenlenmeye devam edecek.