Toefl'a Nasıl Hazırlanmak Gerekiyor?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, TOEFL'a nasıl hazırlanmak gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



İngilizce hazırlığı sadece TOEFL için değil genel olarak değerlendiren Topkaya, "Danışmanlığını yaptığımız öğrencileri hiçbir sınava hazırlamıyorum. Öğrenciye biz seni TOEFL'a hazırlıyoruz diye bir iddiamız yok. Öğrenciyle genel bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sınav hazırlığından daha çok öğrenciye okumayı sevdirme, farklı alanlarda hayatın her alanıyla alakalı küçükte olsa bir bilgisinin olması ve bunu bir tutku haline getirmesi her zaman ve her yerde bu okuma disiplini içinde olması gerekli. Öteki türlü yalnızca belli bir sınav için çalışırsanız, hep çalışacağınız bir sınav olur ve bu bitmez bunun bir sonu yok. Ama okumayı disiplin haline getirdiğiniz zaman, bunu sistemleştirdiğiniz zaman hiçbir şey için hazırlanmanız gerekmiyor. Yani özel bir zaman ayırmanız gerekmiyor zaten hayatınızın bir parçası haline gelmiş oluyor" diyerek İngilizce öğrenimini yalnızca sınavlar çerçevesinde tutmayıp kapsamlı bir şekilde dili öğrenmeye yönelmenin önemini belirtti.