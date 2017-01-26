TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Karakuş: E-ticaret'te Yolun Başındayız

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Bülent Karakuş, Türkiye'nin perakende e-ticaret'te henüz yolun başında olduğunu, gelişmiş ülkelerde internet üzerinden yapılan alışveriş oranının yüzde 8, Türkiye'de ise, 2 olduğunu açıkladı.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen 'TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları' adı verilen toplantı Su Hotel'de yapıldı. Büyük ilgi gösterilen teknoloji buluşmalarının açılış töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, e-ticaret'le ilgili sektörel politikaların hükümetle işbirliği içerisinde oluşturulduğunu ve geçen yıl TOBB E-Ticaret Meclisi'nin kurulduğunu söyledi. E-Ticaret Meclisi'nin dünyada yeni gelişmekte olan e-ticaret mevzuatının tasarımında da sektörle birlikte çalıştığını belirten Karakuş, bu konudaki çalışmaların önümüzdeki günlerde daha fazla duyurulacağını açıkladı.



TURİZMDE DİJİTAL DÜNYA ZAMANI



15 yıl önce dünya turizminde ilk 15'e bile giremeyen Türkiye'nin bugün 6'ncı sırada olduğuna işaret eden Bülent Karakuş şunları söyledi:



"Turist sayısını ciddi oranda artırdık ve dünyanın en kaliteli tesislerini kurduk. Ancak 2016 turizm için kötü bir yıl oldu. Etrafımızdaki ateş çemberi ve içerideki terör belası ciddi oranda azalttı. Tur operatörlerine aşırı bağımlılıkla Türk turizmini daha ileri bir noktaya götüremeyeceğimiz anlaşıldı ve her sektörde olduğu gibi turizm için de dijital dünya var. Buradaki etkinliğimizi daha çok artırarak turizmi ileriye götürebiliriz. Artık herkesin cep telefonundan seyahat planlaması, fiyat karşılaştırması yapması mümkün. e-ticaret sadece turizmde değil, tüm sektörlerde KOBİ'lerimizin kaçırmaması gereken bir fırsatlar sunuyor ve tüm dünyaya ulaşılması mümkün."



İNTERNETE GÜVENMİYORUZ



İstatistiklere göre Türkiye'nin internet üzerinden perakende alışverişte henüz yolun başında olunduğunu dile getiren Bülent Karakuş, toplam perakende ticaretinin yüzde 2'sinin elektronik mecradan geçtiğini kaydetti. Her 10 kredi kartından 1.2'sinin internet alışverişinde kullanıldığını belirten Karakuş şöyle devam etti:



"Gelişmiş ülkelerde on-line perakende alışveriş oranı yüzde 8'lerde. İnternet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanımında batı ülkelerine beziyoruz. Peki interneti ne yapıyoruz? Çok laf, az iş üretiyoruz. Instagram'da dünya 4'üncüsüyüz ancak internetin fırsatlarından yeterince yararlanamıyoruz ve başında da güven eksikliği geliyor. Türkiye'de internet üzerinden alışverişe güven oranı yüzde 8 ve bizdeki bu güvensizlik gelişmemizi engelliyor."



KAR YAĞDI 4 BİN KİŞİ EVİNDEN ÇALIŞTI



Toplantının ana sponsoru Turkcell'in Kurumsal Satış Direktörü Serdar Tarhan, 2009'da dünyada akıllı telefonlar ve bilgisayar satışları başabaşken, sonrasında bir kırılma olduğunu, bilgisayar satışları düşerken akıllı telefon satışlarının artmaya başladığını söyledi. Firmalarda artık tüm sürecin mobil olması gerektiğine değinen Tarhan şunları kaydetti:



"Ofis içindeki network ve cihazlarınız hepsi birbiriyle konuşur hale geldi. Bir şey yapacaksanız artık ilk mobil için yapmanız gerekiyor. Herkesin cep telefonundan ulaşabileceği uygulamaların yapılmasında büyük fayda var. İstanbul'da 3 gün kar yağdı ve biz plazayı 3 gün kapalı tuttuk. 4 bin kişi hiç işe gelmedi ve herkes evden çalıştı. Bizim için bir felaket senaryosuydu ve deneme yaptık, başarılı da oldu. İleride kaza yaptığınızda örneğin kazanın şiddetine göre araç kendisi ambulansı ve polisi çağrıcak, buna doğru gidiyoruz."



- Antalya