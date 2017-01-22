TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Antalya'da Gerçekleşecek

Gün geçtikçe sahnesi ve destekçileri genişleyen ve iş dünyasının teknolojik gereksinimlerini masaya yatıran, gündem yaratan teknolojik girişimciliğin farkındalığını yaratan, KOBİ'ler ve Girişimcilerin yoğun ilgisini çeken buluşmalar TOBB ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Teknolojinin ve internet tabanlı iş modellerinin öne çıktığı sunumlarda, girişimcilik, e-ticaret ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler sahnede olacak.

KOBİ'lerimizin internetin gücünden maximum oranda faydalanması, işlerini dijital dünyaya tam ve eşzamanlı entegre etmesi için alanında en iyileri sahnesinde ağırlayacak olan etkinlikler zinciri yine binlerce konuğu bir araya getirecek.

"TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları" nın Ana Sponsoru bu yılda TURKCELL olurken, Gittigidiyor.com platin sponsor oldu. TEB, Sefamerve.com, Ticimax Eticaret Sistemleri, F.I.T Solutions, DoraBase, Ayen Software, Pegasus Havayolları, YOLO, Cimri.com, Emarsys, Kariyer.net, Milliyet.com.tr, Fotometrik360, Pepakura Digital, AjansTR, Akdeniz Reklamcılar Derneği, Dijitalyol.com, CYF Fuarcılık ve OevBuev.com ise diğer sponsor firmalardan bazıları. Endeavour tarafından da desteklenen etkinlikler zinciri, bu yıl TOBB himayesinde gerçekleşiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşmada sektörün en önemli isimleri bir araya geliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin' in açılış konuşması ile başlayacak. TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları yapımcısı ve TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Turkcell Direktörü Serdar Tarhan'ın sunumları ilk oturumda yer alacak. İlk oturum Merter Özdemir' in moderasyonunda Gittigidiyor paneli ile devam edecek.

Ardından sırasıyla 16 sektör temsilcisinin katıldığı sunum ve konuşmalar ile devam edecek olan programda 2 ünlü melek yatırımcı da sahnede olacak. Sefamerve.com CEO' su Mehmet Metin Okur ve Melek Yatırım Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan Antalyalı girişimciler ve KOBİ'lere seslenecek.