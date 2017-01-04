Tobb, Katar'a İş Seyahati Düzenleyecek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonlu iş adamlarının Katar'la yakın ilişki kurması açısından Doha'ya yapılacak ziyaretin büyük önem taşıdığı bildirildi.



Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 17 ile 18 Ocak tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'ya ticari sefer düzenleyeceğini belirtti.



Katılmak isteyen iş adamlarının ve ve firmaların başvurularını 9 Ocak'a kadar yapmaları gerektiğini işaret eden Hacısalihoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaretin, TOBB'un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik faaliyetleri çerçevesinde gerçekleşeceğini kaydetti.



Hacısalihoğlu, TOBB-Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar Başbakanı Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin himayesinde düzenlenecek programın 17 ile 18 Ocak'ta yapılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Katar programı kapsamında e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artırılması ve tarım konulu panellerin yer alacağı 2017 2. KOBİ konferansı gerçekleştirilecek. Tarım, gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmeler yapılacak."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani ile 18 Aralık 2016'da Trabzon'da bir araya geldiğini de hatırlatan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite ikinci toplantısı sonrasında iki ülke arasında eğitim, sağlık, maliye, bilgi, iletişim, gençlik, spor, kültür, gümrük, tarım gibi alanlarda mutabakat zaptı, anlaşma, eylem planları ve ortak bildiri gibi 15 önemli belge imzalandı. Katar Emiri'nin bölgemize büyük ilgi gösterdiği, özellikle kış turizmi konusunda yatırım düşündüğü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da ifade edildi. Bu gelişmeler ışığında Trabzonlu iş adamlarının Katar'la yakın ilişki kurması açısından Doha'ya yapılacak ziyaret büyük önem taşıyor."



Hacısalihoğlu, 2,5 milyon nüfusa sahip Katar'ın satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın en yüksek kişi başı milli gelirine sahip ülkesi olduğunu, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkede özellikle altyapı ve inşaat sektörlerinde önemli yatırımlara imza atıldığını belirtti.



Öte yandan Hacısalihoğlu, TOBB'un Katar'a yapacağı ticari sefere katılmak isteyen iş adamlarının www.kobilerkonferansi.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu 9 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar doldurmaları gerektiğini kaydetti.