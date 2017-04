TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinden Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Yöneticisi Selahattin Kat'ı makamında ziyaret etti.



Edirne Kadın Girişimciler Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, ziyarette, çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgi verdi.



Projelerinin sosyal sorumluluk içerdiğini ve her kesimden kadına dokunduklarını aktaran Aslan, "Özellikle de Kırsalın Doğal Pazarı Kadın Girişimciler Projesi sayesinde kırsal kesimdeki kadınlara çok daha yakınlaştık. ve onlara yönelik her projede ortak çalışabileceğiz. Yakın zamanda KETEM ile köylere hizmet götürme projesi gerçekleştirdik. Yaklaşan en yakın etkinlik olarak Geleneksel 23 Nisan Şenliği gerçekleştirerek çocuklarla bir araya geleceğiz. Hastane yetkililerini de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.



Kat da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Kadınların elinin değdiği her işin güzelleştiğini ve saygınlığının arttığını aktaran Kat, hastanenin kuruluş aşamasında kadın çalışanların çok büyük emeklerinin olduğunu kaydetti.