TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 'Yöresel Ürünlerimize Sahip Çıkmak İçin Coğrafi İşaret Almak...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Yöresel ürünlerimize sahip çıkmak için coğrafi işaret almak lazım. Bizim en büyük zenginliğimiz, kendi kültürümüzün zenginliği, atalarımızdan miras kalan zenginlik. Eğer biz bunlara sahip çıkarsak bunlar para, zenginlik, esas kültürümüze sahip olmak demektir"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:

"Fransa'nın ünlü Comte peyniri İtalya'nın sofrasında nasıl kendine yer buluyorsa bizim Kars kaşarımız, Kayseri pastırmamız, Afyon kaymağımız, Aydın incirimiz de aynı sofrada yer almalı. Bir İngiliz'in beş çayındaki tercihi neden Rize çayı olmasın?"



ANKARA - Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinin açılışı bugün gerçekleştirildi.

ATO tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinin açılışı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Lale kimin diye sorsak dünyada hiç kimse 'lale bizim' demez. Lale kimin? Lale Hollanda'nın. Dünya para kazanır ama lalenin ana vatanı Türkiye, Anadolu coğrafyası. Biz malımıza sahip çıkmadık, adamlar sahip çıktılar yılda 1 milyar Avro para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yöresel ürünlerimize sahip çıkmak için coğrafi işaret almak lazım"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin müthiş bir girişimci ruh ve coğrafyaya sahip olduğunu aktararak, "Türkiye'nin her ilçesinin kendine has bir peyniri var ama peynir deyince akla Fransa geliyor. Diyoruz ki yöresel ürünlerimize sahip çıkmak için coğrafi işaret almak lazım. Bunan da yolu var; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde faaliyet gösteren özellikle Patent ve Marka Kurumumuz bu işe öncülük ediyor. Bugün itibariyle sadece 3 ürünümüz dünyada tescillenmiş durumda. Gaziantep'in Baklavası, Aydın'ın İnciri, Malatya'nın Kayısısı da yakında geliyor. Ama güzergahta olan daha epey ürünümüz var. Bizim en büyük zenginliğimiz, kendi kültürümüzün zenginliği, atalarımızdan miras kalan zenginlik. Eğer biz bunlara sahip çıkarsak bunlar para, zenginlik, esas kültürümüze sahip olmak demektir" şeklinde konuştu.

"AB ülkelerinden dünyaya ihraç edilen işlenmiş ürünlerin yüzde 70'i coğrafi işaretli ürün"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarının 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını söyleyerek, "Avrupa Birliği ülkeleri 5 binin üzerindeki coğrafi işaretli ürünü yaklaşık 55 milyar Avroluk bir pazar değeri taşıyor. AB ülkelerinden dünyaya ihraç edilen işlenmiş ürünlerin yüzde 70'i coğrafi işaretli ürün" açıklamasında bulundu.

Coğrafi işaretin Türkiye'de uzun yıllar gündemde yer alacak bir konu olduğunu vurgulayan Baran, ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki amaçlarının belirli bölgelere ait ürünleri tanıtmak, pazar oluşturmak, sadece bu ürünlerden oluşan bir ihtisas fuarını ülkeye kazandırmak ve coğrafi işaretler konusunda farkındalığı arttırmak olduğunu anlattı. Coğrafi işaretli ürünlerin marka ve patent gibi herhangi bir şahısa ya da şirkete ait olmadığını belirten Baran "ATO olarak istiyoruz ki, yöresel ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtalım, üreticimizin emeğini kıymetlendirelim. Bu ürünleri ihraç ederek ülkemize daha fazla döviz kazandıralım" değerlendirmesinde bulundu.

" Bir İngiliz'in beş çayındaki tercihi neden Rize çayı olmasın?"

ATO Başkanı Baran Türkiye'nin yöresel ürünler bakımından çok zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"81 ilimizin tamamının kendine özgü ürünleri var. Maraş'ın dondurmasını, Siirt'in fıstığını, Malatya'nın kayısısını, Amasya'nın elmasını, Datça'nın bademini bilmeyenimiz yok. Bunları biz biliyoruz ama başkaları bilmiyor. Fransa'nın ünlü Comte peyniri İtalya'nın sofrasında nasıl kendine yer buluyorsa bizim Kars kaşarımız, Kayseri pastırmamız, Afyon kaymağımız, Aydın incirimiz de aynı sofrada yer almalı. Bir İngiliz'in beş çayındaki tercihi neden Rize çayı olmasın? Lahmacunumuz neden İtalyan pizzasıyla boy ölçüşmesin. Türkiye'nin ürünleri tüm insanlığın hayatına lezzet katsın, değer katsın."

Türkiye'nin 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret alabilecek ürünü olduğunuz ama sadece 200'ünün tescillendiğini bildiren Baran, "Elimizde çok kıymetli bir hazine var. Ama biz bu hazinenin farkında değiliz. Elimizi taşın altına koyduk çünkü Ankaramızı bu ürünlerin ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Böylece hem tüccarımızın rolü hem Ankara'nın ihracatı hem de ekonomimize sağladığı katma değeri artacak. Ürünlerimiz coğrafi işaret tescili aldıktan sonra markalaşarak dünya pazarlarında tanınır hale gelecek. Pazarlama gücü artacak. Köylü kazanacak, şehirli kazanacak, Türkiye kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valisi Ercan Topaca da yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buna sahip çıktığımız zaman birçok faydasını hep birlikte yaşayacağız. Bugün bilmediğimiz, görmediğimiz birçok ürünümüzü bu işareti aldığı zaman çok daha kolay pazarlayacağız. İnsanlar bu ürünleri tanıyacak. Bizim bu ürünlerimize güvenecek. Bir taraftan da geleneksel ve kültürel değerlerimizi, ürünlerimizi yaşatmış olacağız. Yine bu ürünlere sahip çıkmak coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırmak rekabet gücümüzü de arttıracaktır. Markalaşmayı arttıracaktır. Fiyat avantajlarını arttıracaktır. Bu zirveyi biz önemsiyoruz. Unutulmuş ama ekonomik değeri olan kültürel değeri olan ürünlerimiz ortaya çıkarıp piyasaya sürmek, ticarileştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak bizin için görevdir."

Zirve yarın da sürecek

Coğrafi İşaretli ürünler Zirvesi farklı konuşmacıların yer aldığı oturumlarla sürüyor. Yarın da devam edecek olan zirve radyocu spiker Kadir Çöpdemir ve farklı konuşmacıların yer aldığı panel ve oturumlarla devam edecek.