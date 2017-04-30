TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsur olduğunu, Türkiye'nin hedeflerine emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşacağını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Girişimci ve sanayici olmadan emekçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir şey ifade etmeyiz. İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa; mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda ne mutlu ki, tek yumruk olmayı, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı başarmış bir toplumun temsilcileriyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, milli gelirini artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eder, refah, sağlık ve mutluluk dilerim." - ANKARA