TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan Türk Şirketlere Çağrı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Körfez ve Arap bölgesinin çok önemli olduğunu belirterek, Türk işadamlarını Katar'da daha çok iş yapmaları için teşvik ettiklerini söyledi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenledi. Katar'ın 2020 dünya kupasına ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk inşaat sektörüne dikkat çekmek istiyorum. 140 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Önümüz çok açık" dedi.



Hisarcıklıoğlu, Katar'da düzenlenen 2. KOBİ'ler Konferansı'na 2 ülkeden yaklaşık 400 iş adamının katıldığını belirterek, "Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından bugün kabul edildim. Başbakanın verdiği mesajlar bizi çok memnun etti. Türkiye'ye yeni bir proje müjdesi vereceklerini ifade ettiler" dedi.



Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye'nin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyada benzeri olmadığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ilk askeri üssünü Katar'da inşa ediyor. Katar en zor günlerimizde yanımızda oldu. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı ilk arayan Katar Emiri oldu. Destekleri hala devam ediyor. FETÖ ile ilintili kimseyi ülkelerinde barındırmıyorlar. Özelikle darbe girişimi sonrasıda yurt dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili epey bir olumsuz algı ortaya çıktı. Bu algıyı bilerek pompalayanlar oldu" diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, Katarlı firmaların Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili de Commercial Bank Qatar'ın Alternatifbank'ı, Qatar National Bank'ın, Finansbank'ı satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler Endüstri Komitesi'nin BMC'nin yüzde 49 hissesine ortak olduğunu, Mayhoola Investment'ın Boyner Grubu'nun yüzde 31 hissesini, Bein Media Grup'un Digiturk'ü satın aldığını, Al Sraiya Holding'in Mado'nun yüzde 49, Qatar Holding'in Banvit'in yüzde 40 hissesine ortak olduğunu, ayrıca Qatari Diar'ın İstanbul'da Sea Pearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırımını yaptığını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, "Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Son dönemde Katar devleti büyük inşaat projelerinde Türk müteahhitlerine avantajlar sağlıyor. Türkiye- Katar Önümüzdeki süreçte daha büyük işleri birlikte yapacağız. Üç aşamalı planımız var, birincisi Türkiye- Katar arasındaki ticareti artırmak. Firmalarımızı ticari partner yapmak. İkincisi Katarlı dostlarımızın ülkemizdeki daha fazla şirkete ortak olmasını sağlamak. Üçüncüsü Katar'ın 2030 ekonomik dönüşüm programı var. İmalat sanayi ve turizmde güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konuda tecrübemizi aktarmak istiyoruz. Katar sermayesinin desteğiyle Katar'da sanayi tesislerine yatırım yapmak istiyoruz. Bütün bunlarla beraber müteahhitlik projelerine de devam etmek istiyoruz. Türkiye'deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık. Katar'da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük potansiyel bulunuyor" şeklinde konuştu.



Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani ise Başbakan Al Sani'nin Katar'daki ilk Türk hastanesinin ardından ikinci bir Türk hastanesinin yapılmasını istediğini kaydetti.



Katar'ın 2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve ilerlemek istediklerini belirten Al Tani, bu çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini istediklerini, Türkiye ile bu konuda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.



Türk şirketlerinin ülkesinde önemli projelere başarılı imzalar attığını belirten Al Tani, Türk şirketlere öncelik verdiklerini belirtti. Al Tani, "Türk şirketlerinin tamamı başarılı, örnekleri de var. TEKFEN kuzey otoyolunu başarılı şekilde tamamladı. Aynı şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 milyar dolar" dedi.



Katar'ın belirlediği 140 milyar dolarlık tutarın içerisinde bu 7 milyar dolarlık yol projesinin de yer aldığını ifade eden Al Tani, gıda ürünleri ve restoranlar konularında da KOBİ'lerin çalışma yaptığını, Katar'da her iki üç ayda bir Türk lokantası açıldığını söyledi.



Basın toplantısından sonra Hisarcıklıoğlu ve Al Tani, Doha'daki Türk hastanesinin açılışını yaptı. - DOHA