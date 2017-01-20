TOBB Aralık Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12.81, kapanan şirket sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.25 azalma olduğunu bildirdi. Ayrıca, 2016 yılında kurulan şirket sayısının, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.49 azaldığı belirtildi.



TOBB, 2016 Aralık ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. TOBB'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2016 yılı Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12.81 azalmanın olduğu kaydedildi.



"2016 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12.81 azalma oldu"



TOBB'dan yapılan açıklamada, "Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 53,37 kurulan kooperatif sayısında yüzde 1.52 oranında artış olmuştur. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 61.51, kapanan kooperatif sayısında yüzde 73.40 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8.13 oranında azalış olmuştur. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.25 azalış oldu. 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 21.25, kurulan kooperatif sayısında yüzde 30,93 oranında azalış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2.88 oranında artış olmuştur. 2016 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 5.25, kapanan kooperatif sayısında yüzde 22.38 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13.66 oranında artış olmuştur. 2016 yılı ilk 12 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.49 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 10.83, kurulan kooperatif sayısında da yüzde 16.29 oranında azalış olmuştur. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 8.88 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18.71 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2.88 oranında artış gözlenmiştir."



"2016 Aralık ayında Tunceli, Bayburt ve Ardahan da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir"



Açıklamada, 2016 Aralık ayında Tunceli, Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşunun gerçekleşmediği, 2016 yılı Aralık ayında kurulan toplam 4 bin 855 şirket ve kooperatifin yüzde 78.67'sinin limited şirket, yüzde 19.96'sının anonim şirket olduğu belirtildi. Ayrıca, 2016 yılı Aralık ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ının İstanbul, yüzde 10,99'unun Ankara, yüzde 5,88'inin İzmir'de kurulduğu ifade edildi.



Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamının, bir önceki aya göre yüzde 54.49 oranında azaldığı, 2016 yılı ilk 12 ayında toplam 64 bin 480 şirket ve kooperatifin kurulduğu bildirildi. Bu dönemde kurulan toplam 51 bin 448 limited şirketin, toplam sermayenin yüzde 37.46'sını, 12 bin 247 anonim şirketin ise yüzde 62,53'ünü oluşturduğu, Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamının, Kasım ayına göre yüzde 54.49 oranında azaldığı kaydedildi.



"2016 Aralık ayında 368 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu"



TOBB tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Aralık ayında bin 516 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, 896'sı ise inşaat sektöründe kuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 2 bin 41'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 58'i inşaat, 823'ü imalat sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 550'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 342'si inşaat, 281'i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 931'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 373'ü inşaat, 220'si imalat sektöründedir. 2016 Aralık ayında kurulan 67 Kooperatifin 40'ı Konut Yapı Kooperatifi olup, 6'sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4'ü Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak kurulmuştur. 2016 yılının ilk 12 ayında kurulan 771 kooperatifin 354'ü Konut Yapı Kooperatifi, 93'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 57'si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur. 2016 Aralık ayında 368 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Kurulan 368 yabancı ortak sermayeli şirketin 122'i Suriye ortaklı olup, İran sermayeli 25 adet ve Mısır sermayeli 22 şirket kurulmuştur. 2016 yılının ilk 12 ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4 bin 523'tür. Bu şirketlerin bin 764'ü Suriye, 298'i İran, 286'si Irak, ortaklıdır. Kurulan 4 bin 523 yabancı ortak sermayeli şirketin 618'i anonim, 3 bin 905'i limited şirkettir. Bu şirketlerin 467'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 448'i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 291'i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88,99'ni yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA