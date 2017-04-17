MOUNTAIN ATHLETICS WORKOUT SERİSİ DEVAM EDİYOR!



İstanbul'un iki yakasında dört farklı tarihte gerçekleştirilen Mountain Athletics workout serisinin ikinci ayağı 18 Nisan 2017'de Akasya Park'da.



Ercan Çimenay yönetiminde sürdürülecek 60 dakikalık workout programlarında katılımcıları sıkı bir antrenman bekliyor olacak.



*Etkinlik alanında soyunma kabinleri ve katılımcıların eşyalarını teslim edecekleri bir vestiyer bulunacaktır. Duş imkanı bulunmamaktadır.



30 kişi limitli etkinlik için yerinizi ayırmayı unutmayın!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Akasya AVM



Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Kategori : TNF Mountain Athletics Workout Sessions - Akasya



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır