Tnf Mountain Athletics Workout Sessions - Akasya

MOUNTAIN ATHLETICS WORKOUT SERİSİ DEVAM EDİYOR!

Tnf Mountain Athletics Workout Sessions - Akasya

MOUNTAIN ATHLETICS  WORKOUT SERİSİ DEVAM EDİYOR!

İstanbul'un iki yakasında dört farklı tarihte gerçekleştirilen Mountain Athletics workout serisinin ikinci ayağı 18 Nisan 2017'de Akasya Park'da.

Ercan Çimenay yönetiminde sürdürülecek 60 dakikalık workout programlarında katılımcıları sıkı bir antrenman bekliyor olacak. 

*Etkinlik alanında soyunma kabinleri ve katılımcıların eşyalarını teslim edecekleri bir vestiyer bulunacaktır. Duş imkanı bulunmamaktadır.

30 kişi limitli etkinlik için yerinizi ayırmayı unutmayın!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya AVM

Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : TNF Mountain Athletics Workout Sessions - Akasya

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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