TMSF'ye Devredilen Royal Halı'dan Açıklama Açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Royal Halı'nın, üretimdeki gelişmiş teknolojileri ve halı modasına yön veren kreasyonlarıyla öncü kimliğini devam ettireceği bildirildi.



Royal Halı Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen ve sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan Royal Halı'da çalışanların, bayilerin ve tüketicilerin yüzlerinin güldüğü belirtildi.



TMSF'ye devredilmeden önce üretimin durduğu ve maaşların dahi ödenmediği fabrikada, TMSF yetkililerinin büyük gayretleriyle işlerin rayına oturduğunun ifade edildiği açıklamada, ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden firmanın mart ayında da KKTC'de bayileriyle bir araya geleceği bildirildi.



Royal Halı, Pierre Cardin Halı ve Atlas Halı gibi sektörün 3 güçlü markasıyla yola devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ayrıca şirketimiz üretiminin yüzde 96'sını ihraç eden Royal BCF fabrikası gibi çok önemli bir üretim tesisini bünyesinde barındırıyor. Royal Halı yöneticileri ve ekip çalışanları sürekli olarak bayilerimizin düşünce ve taleplerini dinliyor, onların yanında oluyor. Ocak ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex fuarında ülkemizi ve şehrimizi gururla ve başarıyla temsil ettik. İnşallah mart ayında da Kıbrıs'ta 400'ü aşkın bayimizle yeni dönem lansman toplantımızı yapacağız, yeni modellerimizi ve planlarımızı bayilerimizle paylaşacağız. Yine mayıs ayında Gaziantep'te yapılacak Domotex fuarında da her zamanki gibi yenilikçi ve farklı ürünlerimizle yerimizi alacağız. Gayemiz ülkemize mal olmuş ve milli servet olarak gördüğümüz bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek olacak."



Açıklamada,



Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı kenti olan Gaziantep'in makine halı üretimi ve ihracatında merkez olarak kabul edildiği anımsatılarak "2017 yılında yeni teknolojilerimiz ve tasarımlarımızla müşterilerimizin beklentilerinin üstüne çıkmayı amaçlıyoruz. Royal Halı ailesi olarak güzel günlere doğru yol alıyoruz. Halı üretimindeki gelişmiş teknolojilerimiz ve halı modasına yön veren kreasyonlarımızla öncü kimliğimizi devam ettireceğiz." ifadeleri kullanıldı.



Sadece Türkiye'nin değil, dünya halı pazarının da en önemli aktörleri arasında yer alan Royal Halı'nın yurt dışı faaliyetlerine de değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Royal Halı olarak güçlü bayi ağımızla iç piyasanın büyük bir bölümünü elimizde tutuyoruz. ABD, Almanya, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 30'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu, sektörümüz için olduğu kadar ülkemiz için de katma değer sağlamaktadır."



Direkt olarak yaklaşık 900 çalışana istihdam oluşturan Royal Halı, 230 showroom ve bin 300'e yakın satış noktasıyla dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. Royal Halı, İstanbul Sanayi Odası'nın son açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde de yer alıyor.