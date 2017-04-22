Tmpd: Türkiye'de Azalan Çocuk Nüfusu Obezite Tehdidi Altında

TÜRKİYE Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, ülkemizde giderek artan çocuk obezitesi ve savaş mağduru mülteci çocukların psikolojik tedavilerine ilişkin çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirtirken, "Türkiye'de azalan çocuk nüfusu obezite tehdidi altında" dedi.



Bu yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türkiye'de çocuk sağlığının gelişmesi ve pediatrinin ilerlemesine katkı sağlayanları onur ödülü ile ödüllendirdi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın da ödül aldığı törende, Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye'de çocuk sağlığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkemizde giderek artan çocuk obezitesi ve savaş mağduru mülteci çocukların psikolojik tedavilerine ilişkin çok sayıda çalışma yürüttüklerini de belirten Hasanoğlu, rakamlarla Türkiye'nin çocuk sağlığı haritasını ortaya koydu.



EN FAZLA ÇOCUK NÜFUS ŞANLIURFA'DA



Kerem Hasanoğlu, ürkiye'de toplam nüfusun yüzde 24'ünü 0-14 yaş grubu çocukların oluşturduğunu belirtirken, "Bu oran,1990 yılında yüzde 35'ti. Bu da çocuk nüfusun azalmaya başladığını gösteriyor. 1990 yılında yüzde 2.9 olan doğurganlık oranı ise 2015 verilerine göre yüzde 2.1'e düşmüş durumda. Türkiye'de 0-14 yaş çocukların nüfusa gören en yoğun olduğu il, yüzde 40.4 ile Şanlıurfa" dedi.



ÇOCUKLAR GAZLI İÇEKTEN VAZGEÇEMİYOR



Hasanoğlu, ailelerin beyanına dayanarak Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora da dikkat çekerek, çocukların beslenme alışkanlıklarını da açıkladı. Hasanoğlu, "Ülkemizde 6-10 yaş arası çocukların yüzde yüzde 21'i hafif şişman veya şişman olarak karşımıza çıkıyor. Çocukluk çağında görülen obezite eğiliminin en büyük nedeni de fast food tarzı beslenme biçimi. Hazır gıdaların yoğun tüketimi özellikle büyük kentlerde artış gösteriyor. İlerleyen yıllarda bir çok sağlık sorununu yaşayacağını işaret eden obezite artışı, gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Burada ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Tencere yemekleri ile beslenme, dengeli sebze meyve tüketimi, bilgisayar oyunları yerine, hareket odaklı oyunlara çocukların teşvik edilmesi gerekiyor. Hazır içeceklerin içerisindeki yüksek şeker miktarı da obeziteye zemin hazırlıyor" dedi.



ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK SORUNU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI



Hasanoğlu, çocukların yaşadıkları sağlık sorunların oranlarını da açıkladı: 7-14 yaş çocuklarının son 6 ay içinde en sık yaşadıkları sağlık sorunlarının başında ağız ve diş sağlığı sorunları yüzde 24.6 geliyor. Onu göz ile ilgili sorunlar yüzde 13.8, enfeksiyöz hastalıklar 9.4, cilt hastalıkları 4,9, beslenme ile ilgili sorunlar 3.5, işitmeyle ilgili sorunlar 2.9, ruh sağlığı sorunları 2.1 ve kas iskelet sistemi hastalıkları 2.2 takip ediyor" dedi.



- Ankara