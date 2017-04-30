Tmok'un Olimpik Gün Etkinliklerinin İlki Gaziantep'te Yapıldı

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından "hareket et", "öğren", "keşfet" sloganı ile kutlanan ve ülkemizde de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ekinlikleri ile gelenekselleşen Olimpik Gün'ün bu yılki ilk organizasyonu, 30 Nisan'da Gaziantep, Masal Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlendi.



Aralarında TMOK'un Gaziantep'te yürüttüğü Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi kapsamında eğitim alan 200 Suriyeli çocuğun da bulunduğu yaklaşık 500 çocuk mini futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm oyunları ve körebe, yakar top gibi geleneksel Türk çocuk oyunları ile spor dallarını tanıma, spor yapma ve eğlenme imkanı yakaladı. Yaklaşık 3 saat süren organizasyona Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi'nin maskotu "Oli" de katılarak çocuklara neşeli anlar yaşattı. Çocukların yanı sıra 40 gönüllünün de görev alarak katkı sunduğu etkinlik, IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı katılım sertifikalarının ve Olimpik Gün tişörtlerinin çocuklara hediye edilmesi ile sona erdi.



Gaziantep'te düzenlenen Olimpik Gün etkinliğini önceki yıllarda gerçekleştirilen organizasyonlardan ayıran, Suriyeli çocukların da Türk çocuklarla birlikte Olimpizm ruhunu yaşaması, spor yapması, sosyalleşmesi ve eğlenmesi oldu. TMOK'un IOC'nin finansal desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Belediyeye ait Toplum Merkezi binasındaki bir salonu tadilata sokması ve spor malzemeleri ile donaltmasıyla hayata geçirilen çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi kapsamında yaklaşık 300 çocuk, ülkelerinde yaşadıkları kötü deneyimleri unutma, spor yapma ve sosyalleşme imkanı buluyor. Faaliyet alanına giren her konuda sorumluluk almaktan kaçınmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak TMOK, bu projesi ile de çocukların yanında yer almaya, onlara destek olmaya devam ediyor. TMOK, Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi kapsamında spor salonu ve malzemelerinin yanı sıra, projede yer alan spor eğitmenlerinin ve tercümanların da finansal giderlerini karşılıyor.



TMOK Başkan Vekili Türker Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayda Uluç ve Seyit Bilal Porsun'un da katıldığı Olimpik Gün, 15 Mayıs'ta Muğla'da, 17 Mayıs'ta Antalya'da ve 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle coşku içinde kutlanmaya devam edecek. - İSTANBUL