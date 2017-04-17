Tmok Fair Play Üniversiteler Kervanı Sakarya Üniversitesi'nde

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üniversiteler Fair Play Kervanı, beden eğitimi spor yüksekokulları ve spor bilimleri fakültelerine yönelik Fair Play felsefesinin yayılması için düzenlediği panellerinin 34.'sünü 19 Nisan Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.



Organizasyonda Fair Play'in anlamı, felsefesi, nasıl ortaya çıktığı, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen örnekleriyle anlatılacak. Fair Play Üniversiteler Kervanı üyeleri, 18 Nisan Salı günü saat 14.00'te Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Topçuoğlu'nu ziyaret edecek ve birer anı şildi ile Fair Play hizmet madalyası takdim edecek.



Kervan, 19 Nisan Çarşamba sabahı saat 09.00'da Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret ederek anı şildi ve Fair Play'e hizmet madalyası sunacak. Daha sonra Rektör Elmas'ın da katılımı ile Dünya Fair Play Karikatür Sergisi'nin açılışı yapılacak. Kültür ve Kongre Merkezi Salon 1'deki kurdele kesim töreni sonrası fuayedeki standlarda TMOK, Fair Play kitap ve broşürleri ile karikatür albümü dağıtılacak. Fair Play sponsoru Hacıbekir standında ise öğrencilere ve diğer konuklara lokum ikram edilecek.



Fair Play Üniversiteler Kervanı'nın paneline TMOK Fair Play Komisyonu üyelerinin yanı sıra Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonu büyük güreşçi Ahmet Ayık ile 1996 Atlanta Olimpiyatlarının unutulmaz ismi gümüş madalyalı boksörümüz Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Malik Beyleroğlu da katılacak. - İSTANBUL