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TMO Yarın Fındık Alımına Başlıyor
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TMO Yarın Fındık Alımına Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıkladığı takvim doğrultusunda yarından itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hazırlıklarını tamamladı.

TMO Yarın Fındık Alımına Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıkladığı takvim doğrultusunda yarından itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hazırlıklarını tamamladı.

Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan alacak TMO, fındık üretiminin yapıldığı illerde depolar kiraladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin fındığını TMO'ya verebilmek için önce randevu alması gerektiğini söyledi.

TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden randevularını alan üreticilerin fındıklarını satabileceklerini belirten Soydan, "Şu anda sayısı az olmakla birlikte TMO'dan randevu alan üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz yarından itibaren ürünlerini açıklanan fiyattan satabilecek." dedi.

Soydan, Ordu'da Altınordu ve Ünye ilçelerinde TMO kanalıyla fındık alımının yapılacağını ifade ederek, Giresun'da merkez ve Tirebolu ilçesi, diğer fındık üretiminin olduğu illerde ise merkezde TMO'un fındık alımı gerçekleştireceğini kaydetti.

Üreticilerin TMO'ya ilgi gösterip göstermeyeceğini yarından itibaren belli olacağını dile getiren Soydan, "Biz de merak ediyoruz. Üreticilerimiz TMO'ya fındıklarını belirlenen fiyattan satacak mı yoksa satmayacak mı? Her şey yarın başlayacak alımlarla belli olacak." diye konuştu.

Soydan, TMO'nun alım yapmasıyla serbest piyasanın tepkisini de merak ettiklerini, yarın saat 11.00'den sonra ticaret borsalarının 50 randımanlı fındığın serbest piyasa fiyatını belirleyeceğini belirterek, "Beklentimiz serbest piyasanın da hareketlenmesi. Temennimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

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