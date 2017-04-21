TMO'ya Ürün Verecek Üreticilere "Temiz Fındık" Uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürünlerini verecek üreticilere uyarılarda bulunarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındığını verecek üreticilerimiz ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunmalıdır." dedi.



Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun 9 yıl aradan sonra yeniden fındık piyasasında olacağını belirterek, TMO kanalıyla yapılacak alımların Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.



Başta Ordu ve Giresun illeri olmak üzere, Karadeniz'in birçok ilinde TMO'nun fındık alımı yapacağını kaydeden Soydan, TMO'nun Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını bildirdi.



TMO'ya fındık satacak üreticilerin önceden randevu almaları gerektiğini anımsatan Soydan, "Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi randevu almaya başladı. Üreticilerimiz TMO'nun resmi sitesine girerek randevularını alabilirler." diye konuştu.



TMO'ya fındık satmayı planlayan üreticilere uyarılarda da bulunan Soydan, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındığını verecek üreticilerimiz ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunmalıdır. Üreticilerimiz özellikle bu konuya dikkat etmelerinde fayda vardır. TMO'ya getirilen ürün ne kadar temiz ne kadar içerisi ayıklanmış olarak getirilirse bu fiyatı etkileyecektir." diye konuştu.



İçerisinde çürük ve küflenmiş olan fındık çuvallarının üreticiler tarafından yeniden ayıklanmasında fayda olacağına işaret eden Soydan, "Çünkü TMO yetkilileri üreticiden alacakları fındığın randımanını belirleyecek. Randımanda çuvalların içerisinden rast gele alınan fındıklarla belirleniyor. Bunun için fındığın randımanının düşük olmaması için fındığın iyice temizlenerek TMO'ya satışı gerçekleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Artan her randımanda üreticinin cebine daha fazla para gireceğini aktaran Soydan, şunları söyledi:



"Üreticilerimiz zarar etmek istemiyorsa, lütfen bu uyarılarımızı dikkate almalı. Nasılsa TMO bizden fındık alıyor ve gelişi güzel satış yaparsak, bu hem ülkemizin zararı hem de üreticinin kendi zararınadır. Unutulmamalı ki bu ürün yaklaşık 110 ülkeye ihracat ediliyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz temizlenmiş, ayıklanmış ve depo ömrü uzun olan ürünleri satmak olmalıdır."



"TMO'nun yeni sezonda da alım yapmasını istiyoruz"



Soydan, TMO'nun yeni sezonda da müdahale alımını sürdürmesini istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Fındık sektöründe istikrarlı bir piyasanın oluşması lazım. Bunun içinde TMO'nun piyasa olmasını biz de isteriz. Bizim bu konudaki talebimiz, TMO'nun yeni sezon rekoltesine bağlı olarak müdahale alımlarını sürdürmesi. Biz TMO'nun yeni sezonda da alım yapmasını istiyoruz. İnanıyorum ki ilgili makamlar bunu değerlendirip, kararını verecektir."