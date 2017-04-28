TMO'nun Fındık Alımına İlgi

ORDU (İHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, hafta başından fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Ordu ilinde 4 günde yaklaşık 30 ton fındık alımı yaptığını açıkladı.



Serbest piyasadaki fiyat dengesizliğine müdahale etmek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı talimatıyla TMO tarafından başlatılan fındık alımlarına üreticinin ilgi gösterdiğini belirten Arslan Soydan, randevu alımlarının da halen sürdüğünü belirtti. Soydan, "TMO Ordu'da son 4 günde yaklaşık 30 ton fındık alımı yaptı. Halen 135 kişiye 180 ton fındık alımı için randevu verildi. Bu sayı giderek artabilir" dedi.



Soydan, TMO'nun dekar başına 40 kilogram fındık alım miktarını da 65 kilograma çıkardığını da belirterek, bu durumun üreticiyi rahatlattığını belirtti.



Soydan ayrıca, müdahale alımları öncesinde fındık fiyatının serbest piyasada 9,25 TL'ye kadar düştüğünü de hatırlatarak, "Serbest piyasada fındık fiyatı halen 9,25-9,50 TL aralığında bulunuyor. TMO ise 10 TL'den alım yapıyor. Üreticilerimiz serbest piyasaya karşı ürünlerini TMO'ya vermek için randevu alımlarına hız verdi" diye konuştu. - ORDU