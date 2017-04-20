TMO'nun Fındık Alımı Kararı

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Toprak Mahsulleri Ofisinin (FMO) fındık alımı kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, devletin TMO kanalıyla fındık alımı yapılacağı kararının ardından ofis yetkilileri ile ziraat odası başkanları olarak toplantı yaptıklarını belirtti.



Toplantıya Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık Ziraat Odası başkanlarının katıldığını kaydeden Ergün, ofis yetkilileriyle gelecek hafta başlayacak fındık alımı konusunun konuşulduğunu anlattı.



Fiyat konusunda alımların en az 4 dolar olması yönünde fikir belirttiklerini bildiren Ergün, şunları kaydetti:



"Geç de olsa TMO'nun fındık alımına başlaması üreticilerimiz için önemlidir. TMO piyasada bulunan 2015 ve 2016 yılı fındığı alacak. 2017 yılı fındığı için de TMO'nun fiyat önermesini bekliyoruz. Fındık fiyatları ciddi anlamda düşmüş durumda. Bu alımlar piyasayı hareketlendirecektir. TMO önümüzdeki hafta depolarına fındık alımı ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacak. Bu noktada elinde fındığı bulunan üreticiler, TMO depolarına gelerek fındıkları verebilir."