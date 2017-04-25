TMO'nun Fındık Alımı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Giresun'da bugün serbest piyasada fındık fiyatının 10,50 liraya yükseldiğini belirterek, "Giresun piyasasıyla TMO'nun alım rakamları eşitlendi. Bu yükselişin devamı yönünde beklenti içindeyiz." dedi.



Soydan, Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya girerek alım yapmasından memnun olduklarını söyledi.



TMO'nun serbest piyasada alternatif haline geldiğine işaret eden Soydan, Ofisin fındık alımıyla birlikte sektörde tekelleşme sorununun da önüne geçileceğine inandıklarını belirtti.



Üreticinin pazar ile TMO'yu yakından takip etmeye başladığını aktaran Soydan, "TMO'nun piyasaya girmesi önemli. Rekabetin olmadığı bir serbest piyasaya karşı müdahale olmuştur. Bu, bizim taleplerimiz arasındaydı. Şu anda alımların başlamasıyla üretimiz hem serbest piyasayı takip ediyor hem de TMO alımlarını. Ofis sektörde önemli bir alternatif oldu. TMO halen oluşturulan merkezlerde cüzi miktarda da olsa alımları sürdürüyor." diye konuştu.



Giresun kalite fındık için 10,50 lira, Levant kalite fındık için de 10 lira olarak açıklanan alım fiyatlarının ise üreticiyi memnun etmediğini söyleyen Soydan, Ofisin rakamları revize etmesini istediklerini belirtti.



Fındık üreticisinin 12-12,50 liralık taban fiyat taleplerinin olduğunu dile getiren Soydan, şunları kaydetti:



"Fındık fiyatlarında yaklaşık 2 yıldır bir istikrarsızlık söz konusu. Ziraat odalarının talepleri doğrultusunda devlet TMO kanalıyla piyasaya girdi. Alımlar için bir taban fiyat açıklandı. Giresun kalite 10,50 lira, Levant kalite için ise 10 lira. Beklentileri karşılayacak fiyatlar açıklanmadı. Üreticinin talepleri 12-12,50 lira seviyesindeydi ama maalesef 10 lira civarında oldu. Mutlaka fiyatlar revize edilmeli."



TMO'nun alıma başlayarak, serbest piyasada fındık fiyatının yükselişe geçmesini sağladığını ifade eden Soydan, "Giresun serbest piyasasında bugün fiyat 10,50 liraya yükseldi. Giresun piyasasıyla TMO'nun alım rakamları eşitlendi. Bu yükselişin devamı yönünde beklenti içindeyiz." dedi.



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu da TMO'nun piyasaya girerek alım yapmasının üretici ve fındık açısından önemli olduğunu söyledi.