TMO'nun Fındık Alımı

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımına ilişkin, "Üreticimiz bekleme haline geçti. Yapılan alım müdahalesi fiyatların daha fazla aşağıya düşmesini engellemek için düşünüldüğünü tahmin ediyorum." dedi.



Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 500 bin ton fındık olduğunu, piyasa söylentilerine göre ise de üreticinin elinde pazara inmemiş 150-200 bin ton ürün olduğunu belirtti.



Fındık alımı konusundaki kararın olumlu olduğunu vurgulayan Gören, "Zaten fındık alım kararı alınmadan önce, serbest piyasada ürün 9-9,5 lira arasında seyrediyordu. Tabii ki taban fiyat uygulaması olumludur. Batıda üreticinin elinde yüzde 5, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 10 ila 15 oranında mal olduğu konuşuluyor. Tüccarın elinde de sektörel bazda mal var. Dengeli bir karar alındığı görüşündeyim." diye konuştu.



"Üretici bekleme haline geçti"



Gören, fındık piyasasının 2009'da serbest piyasaya geçtiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Piyasada tüccarın elinde olan mal işlem görüyor. Üreticimiz bekleme haline geçti. Yapılan alım müdahalesinin fiyatların daha fazla aşağıya düşmesini engellemek için düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Piyasada da 'fiyatlar daha da düşecek' söylentisi ve algısı vardı fakat piyasada ne kadar mal var onu da çözmek ve göz önüne almak gerekli. TÜİK rakamlarına göre, yetersiz mal olduğu görülüyor."



Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde nisan ayında oluşan hava koşullarının ürünü etkileme riskinin olduğunu anlatan Gören, kötü hava şartlarının ürün üzerindeki etkisinin 10-15 gün içerisinde belli olacağını dile getirdi.