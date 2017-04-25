TMO'nun Fındık Alımı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, "Devletimiz üreticimizin fındığını, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla alarak fedakarlık yapmıştır." dedi.



Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun dün itibariyle üreticilerin fındığını almaya başladığını anımsattı.



TMO'nun Giresun kalite fındığın kilogramını 10.5, levant kalite fındığı ise 10 liradan almaya devam ettiğini kaydeden Ünal, "TMO sadece fındık üreticimizin fındığını almak ve değer katmak için devreye girmiştir." diye konuştu.



"Devletimiz üreticimizin fındığına TMO kanalıyla alarak fedakarlık yapmıştır" ifadelerini kullanan Ünal, "Devletimiz ve TMO yetkilileri, sistemin zarar görmemesi için üretici ile TMO arasındaki fındık alım sürecini takip edecektir. Üreticimizde bu konuda dikkatli olmalı. Sürecin bu defa geçmişte olduğu gibi ranta çevrilmesine izin verilmemeli. Üreticilerimiz karnelerini ikinci üçüncü şahıslara kullandırmayarak bu sistemin amacına ulaşmasına destek vermelidir." diye konuştu.



TMO'nun üreticiden aldığı fındıkları yağa ayırmaması gerektiğinin de altını çizen Ünal, şunları ifade etti:



"TMO aldığı fındıkları ülkemiz küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisinde olduğu için az rekolteli yıllarda değerli bir fiyatla tekrar piyasaya sürmelidir. Devletin artık 10 liraya fındık alıp 1 liraya yağa ayırması doğru bir yaklaşım olmaz. Devlet fındıkta lisanslı depoculuğu hayata geçirip yeni pazarlara ulaşmaya ve dünyada fındık tüketimini artıracak girişimlere, projelere destek vererek kar etmeli ki TMO kanalıyla fındık almaya devam etsin. Bu fındık alımları 2017 yılı içinde üreticimizi güçlü tutacaktır."



Hükümetin özellikle verimin az olduğu toplama ve bakım maliyetinin yüksek olduğu eğimli arazide zor şartlarda üretim yapan ve başka ürün yetiştiremeyen üreticiyi desteklemeye devam etmesinin önem arz ettiğini belirten Ünal, hükümete ve TMO'ya, bu zor dönemde fındık üreticilerine sahip çıktıkları için teşekkür etti.