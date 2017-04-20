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TMO'nın Fındık Alımı İçin Randevular Yarın Başlıyor
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TMO'nın Fındık Alımı İçin Randevular Yarın Başlıyor

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, üreticilerin yarından itibaren TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden ve alım merkezleri aracılığıyla randevularını alabileceğini bildirdi.

TMO'nın Fındık Alımı İçin Randevular Yarın Başlıyor

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, üreticilerin yarından itibaren TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden ve alım merkezleri aracılığıyla randevularını alabileceğini bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık İşleri Dairesi Başkanı Taner Sendiç, Trabzon Şube Müdür Yardımcısı Asuman Kotan ve Kocaeli Derince Şube Müdürü Cemil Atasoy, GZO Başkanı Karan'ı ziyaret etti.

Karan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, TMO'nun 24 Nisan Pazartesi'den itibaren Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun'da 2, Sakarya'da 1 alım merkezinde fındık alımı yapılacağını aktardı.

Alımların randevu ile yapılacağını belirten Karan, şunları dile getirdi:

"Üreticilerimiz yarından itibaren TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden ve alım merkezleri aracılığıyla randevularını alabilecek. Çiftçilerimiz ürünlerini açıklanan fiyattan teslim edebilecekler. Giresun'da alımlar merkez ve Tirebolu ilçelerinde yapılacak. TMO yetkilileriyle yaptığımız görüşmede üreticilerden yüzde 2'lik hamaliye kesintisi yapılacak. TMO'ya fındık vermek isteyen üreticilerimizin çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları yeterli."

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