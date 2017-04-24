TMO Giresun'da Fındık Alımlarına Başladı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da iki noktada fındık alımlarına başladı. Fındık alımlarını takip eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, uzun süredir dile getirdikleri müdahale alımının ve fındıkta taban fiyat oluşmasının bugün itibariyle başladığını söyledi. Karan şöyle dedi:



"Bugün iki alım noktasında il merkezi ve Tirebolu'da alım yapılıyor. İnşallah üretici de fındığını iyi değerlendirmek için fındığını teslim eder. TMO artık piyasada bir aktör olarak bundan sonra da yerini alacak. Piyasada oyuncular az olduğu için de fındık fiyatları belli noktaların inisiyatifindeydi. Fiyatlar da kademeli olarak sürekli aşağı çekiliyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesiyle serbest piyasa koşullarında fındık fiyatlarının daha iyi noktalara gideceğini umuyoruz."



FİYATTA REVİZE İSTEDİLER



TMO'nun açıkladığı 10.5 lira alım fiyatının üretici lehine revize edilmesini de isteyen Karan, "Fındıkta uzun zamandır bir fiyat tartışması var. TMO fiyat açıkladı. Şu anda elde kalan fındıkların kalite oranını bilmiyoruz ama 10.5 lira fiyatın revize edilmesini istiyoruz. Çünkü sezona 12 lira gibi başlayan bir fiyat var" diye konuştu. TMO'nun piyasaya müdahalesini önemsediklerini ifade eden Karan şunları söyledi:



"Üreticilerin elinde çok fındık yok. Alım noktalarına çok fındık gelmeyecek. TMO'nun piyasada olmasıyla birlikte önümüzdeki sezon bol ürünle iyi bir fiyat oluşacağını düşünüyoruz. Fiyat tartışılabilir, fiyata takılmıyoruz.Ancak TMO'nun bir oyuncu olarak piyasaya müdahale etmesini, üreticinin yalnız olmamasını önemsiyoruz. Üretici de buna göre borçlanacak, bütçesini buna göre düzenleyecek. Kafası karışmayacak." TMO'nun aldığı fındığı hemen piyasaya sürmemesi gerektiğine işaret eden Karan,"Bunu yaparsa fiyatlar aşağı yönlü hareketine devam edebilecek. Üretim, satış ve stoklama sıkıntısı var. Ama TMO'nun aldığı fındıkla ihracat yönlü ve ürünün işlenerek çalışmasını istiyoruz" dedi. - Giresun