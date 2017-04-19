Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tmo, Fındıkta 10 Yıl Sonra Yeniden Devreye Giriyor
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tmo, Fındıkta 10 Yıl Sonra Yeniden Devreye Giriyor

Fındık fiyatlarının 10 liranın altına inmesiyle harekete geçen TMO, 2006 yılında olduğu gibi piyasayı regüle etmek amacıyla yeniden devreye giriyor.

Tmo, Fındıkta 10 Yıl Sonra Yeniden Devreye Giriyor

Fındık fiyatlarının 10 liranın altına inmesiyle harekete geçen TMO, 2006 yılında olduğu gibi piyasayı regüle etmek amacıyla yeniden devreye giriyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Mimarlar Odası, Tmo, Fındık, Fi