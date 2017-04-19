Tmo, Fındıkta 10 Yıl Sonra Yeniden Devreye Giriyor
Fındık fiyatlarının 10 liranın altına inmesiyle harekete geçen TMO, 2006 yılında olduğu gibi piyasayı regüle etmek amacıyla yeniden devreye giriyor.
Fındık fiyatlarının 10 liranın altına inmesiyle harekete geçen TMO, 2006 yılında olduğu gibi piyasayı regüle etmek amacıyla yeniden devreye giriyor.
Kaynak: Dunya.com
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