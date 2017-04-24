Tmo, Fındık Alımına Randevu ile Başlıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramını 10 lira 50 kuruştan, Levant kalite fındığın kilosunu ise 10 liradan alacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramını 10 lira 50 kuruştan, Levant kalite fındığın kilosunu ise 10 liradan alacak.
Kaynak: Dunya.com
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