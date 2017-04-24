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Tmo, Fındık Alımına Randevu ile Başlıyor
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Tmo, Fındık Alımına Randevu ile Başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramını 10 lira 50 kuruştan, Levant kalite fındığın kilosunu ise 10 liradan alacak.

Tmo, Fındık Alımına Randevu ile Başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramını 10 lira 50 kuruştan, Levant kalite fındığın kilosunu ise 10 liradan alacak.

Kaynak: Dunya.com

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