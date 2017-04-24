TMO Fındık Alımına Başladı

– TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Ordu'da fındık alımı bugün itibariyle başladı.



TMO tarafından Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Uzunisa Mahallesi'nde fındık alımı bugün itibariyle başladı. TMO'nun kiraladığı depoya randevu usulüyle fındık götürmeye başlayan üreticilerin, ilk günden rağbet göstermediği de gözlendi. TMO levent kalite fındığın kilogramını 10 TL'den, Giresun kalite fındığın kilogramını ise 10.50 TL'den alırken, serbest piyasada 9 TL olan fiyatlar da halen artmadı.



TMO'nun fındık alımını yerinde inceleyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise, TMO'nun piyasaya girmesinin önemli olduğunu hatırlatarak, "Burada amaç çok fiyattan ziyade serbest piyasada olmasıydı. Korkulacak derecede TMO'da bir kesinti yok. Belli bir kesinti var, fındıkta randıman kırma yok. Randımanı iyi gelenin fındığı zaten 10 TL'nin üzerinde olur. TMO'nun depolarında üreticilere zorluk çıkmayacak. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olanlar TMO'ya fındık verebilecek, sıkıntı çekmeyecek. TMO fındık parasını 15 günde hesaba yatıracak, net bir rakamdan üretici kaçtan fındığını sattığını görecek" dedi.



- Ordu