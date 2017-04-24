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TMO Fındık Alımına Başladı
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TMO Fındık Alımına Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı.

TMO Fındık Alımına Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bağlı olan ve randevu alan üreticiler TMO'nun alım yaptığı depolara gelerek fındıklarını teslim etmeye başladılar.

Serbest piyasadaki tekelleşmeyi ve düşük fiyat sistemini kırmak amacıyla piyasaya giren ve Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramını 10 lira 50 kuruştan, levant kalite fındığın kilosunu ise 10 liradan almaya başlayan TMO, Türkiye'nin en fazla fındık üretilen ili Ordu'da kiraladığı depoda ilk fındık alımını gerçekleştirdi. Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde TMO deposunda ilk gün olması sebebiyle yoğunluk yaşanmadı. Üreticinin getirdiği fındık ilk etapta randıman ölçümüne tabi tutuldu. Randımanın ardından alım gerçekleştirildi.

Ordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, TMO'nun fındık piyasasına girmesinin serbest piyasaya olumlu etki yapacağını söyledi. Akarsu, "TMO'nun varlığı iyi bir gelişme oldu. Piyasalarda var olduğumuzu gösterdik. Tıkanan serbest piyasanın geldiği noktada TMO'nun girişi piyasayı rahatlatacaktır. Bugün ilk fındık geldi. Bu durum serbest piyasaya olumlu etki yapacaktır. Tahminlerimiz serbest piyasada da fiyatların yükseleceği şeklindedir. Üreticilerimiz TMO'ya fındık vermekten çekinmesinler" dedi.

Akarsu, TMO'nun dekar başına fındık alımı yapmasını da değerlendirerek, ek bir randevu talebi alınacağını da sözlerine ekledi. - ORDU

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