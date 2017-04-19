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Tmo, Fındık Alımına 24 Nisan'da Başlıyor
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Tmo, Fındık Alımına 24 Nisan'da Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TMO'nun 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 19,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıkladı.

Tmo, Fındık Alımına 24 Nisan'da Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TMO'nun 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 19,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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