Tmo, Fındık Alımına 24 Nisan'da Başlıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TMO'nun 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 19,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TMO'nun 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 19,5 liradan, Levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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