TMO'dan Arpa Fiyatlarına Müdahale

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde uzun kamyon kuyrukları oluştu. Ukrayna'dan Bandırma limanına gelen 25 bin ton ithal arpa kamyonlarla çeşitli vilayetlere gönderiliyor.



Piyasada kilogramı 1000 TL'ye kadar yükselen arpa fiyatını düşürmek için Ukrayna'dan ithal edilen 25 bin ton arpa Bandırma Limanı'na getirildi. Gerekli kontrollerden geçirilen ürünler iç piyasalara sevk edilmek üzere kamyonlara yükleniyor. TMO önünde yük bekleyen kamyonlar ise yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bu kuyruklarının yurt dışından gelen arpayı yerli tüketicilere ulaştırmak için oluştuğunu ifade eden TMO Müdürü Suat Ünlü, "Ukrayna'dan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilen 25 bin ton arpayı yem sanayicilerine ve besicilere ulaştırıyoruz. TMO olarak artan arpa fiyatlarına denge getirerek, piyasayı düzenliyoruz. Piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak için aynı ithal uygulamasını en kısa zamanda mısır için de hayata geçireceğiz. Artan fiyatlar karşısında bu uygulama ile istikrarı sağlayacağız" dedi.



Arpa fiyatı TMO'nun müdahalesi ile 750 TL'ye geriledi



TMO olarak bölgede olmamız fiyatların belirlenmesi açısından çok önemli diyen Ünlü, "Bölgemizdeki TMO'nun varlığı ürün fiyatlarında istikrarı sağlıyor. Tüketiciler ve sanayiciler açısından oldukça olumlu katkılarda bulunuyoruz. Şöyle ki son zamanlarda arpa fiyatlarının bin lira seviyelerine ulaşmasının ardından, TMO'nun arpa ithal etmesiyle arpa fiyatları 750-760 lira bandına geriledi. Bu da arpa tüketicilerine, yem sanayicilerine, besicilere ve kanatlı hayvan üreticilerine çok olumlu şekilde yansıdı" dedi.



Gelen ürünlerin GDO'lu olabileceği söylentilerine karşı ürünleri çok sıkı analizlerden geçirdiklerini ifade eden TMO Bandırma Şube Müdürü Suat Ünlü, "Bu hususta çok fazla titiz davranıyoruz. Gemiyi yanaştırmadan önce alınan numuneleri önce Bandırma'da, daha sonra da Balıkesir, İzmir ve Konya'da bulunan laboratuarlarımızda dört kez tahlil ettiriyoruz. Bütün değerler normal çıktığı takdirde geminin limana yanaşmasına ve ürünün boşaltılmasına izin veriyoruz" dedi. - BALIKESİR