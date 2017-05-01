TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz" Bu Referandum ile Kıdem Tazminatlarımıza El Konulup...

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kıdem tazminatlarının fona aktarılacak olmasına ilişkin, "Bu referandum ile kıdem tazminatlarımıza, el konulacak. Kazanılmış haklarımız elimizden alınacak. Sendikaların işlevsizleştirilmesi var, bizim gibi meslek kuruluşlarının etkisizleştirilmesi var. Doğal alanlarımızın, yer altı, yer üstü zenginliklerini varlık fonu adı altında sermaye kesimlerine, bize küfür edenlere peşkeş çekilmesi var. Referandum sonucunda faşizm var. 'Hayır' tutumumun devamı için burada toplanmamız çok önemli" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan 1 Mayıs komitesinden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Bugün burada ülkemizde demokrasinin, laikliğin cumhuriyetin emeğimizin doğanın katledilmesine 'hayır' demek için toplandık. Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine, kamuda, okullarda, üniversitelerde yaşanan hukuk dışı kıyımlara 'hayır' demek için toplandık. Gazetecilerin, milletvekillerinin tutuklanmasına seçilmiş belediye başkalarının görevden alınmasına yerine kayyum atanmasına sürekli OHAL'e, baskıya şiddete 'hayır' demek için buradayız" diye konuştu.















"BU REFERANDUM İLE KIDEM TAZMİNATLARIMIZA, EL KONULUP KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINACAK"



16 Nisan referandumuna değinen Emin Koramaz, "Bu 1 Mayıs'ın 16 Nisan'da yapılan referandumun ardı sıra gelmesi önemli ve önemli bir anlam taşımaktadır. 'Hayır' tutumlarımızın devamı niteliğidir. Bu referandum ile kıdem tazminatlarımıza el konulacak. Kazanılmış haklarımız elimizden alınacak. Sendikaların işlevsizleştirilmesi var, bizim gibi meslek kuruluşlarının etkisizleştirilmesi var. Doğal alanlarımızın, yer altı, yer üstü zenginliklerini varlık fonu adı altında sermaye kesimlerine, bize küfür edenlere peşkeş çekilmesi var. Parlamentonun işlevsizleştirilmesi, yargının tamamen denetim altına alınması, ülke kaynaklarının yönetiminin ve geleceği belirleyen kararların tek bir kişiye teslim edilmek istenmesi var. Bu referandum sonucunda faşizm var. 'Hayır' tutumumun devamı için burada toplanmamız çok önemli" ifadelerini kullandı. - İstanbul