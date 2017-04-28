Tmb'den Nisan 2017 Sektörel Analizi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) yeni ekonomik ve sektörel analizini yayımladı.



TMB'den yapılan açıklamada "Sıra Artık Ekonomiye Gelmeli" başlıklı Nisan 2017 analizinde, uzun süredir siyasetin hakim olduğu gündemin, hızla ekonomiye dönmesi gerektiği vurgulandı.



Analizde "Hem yabancı, hem de yerli sermayenin yatırımlarda frene bastığı, belirsizliklerin yüksek olduğu böyle bir dönemde, ülkenin rekabet gücü ve büyüme potansiyelini iyileştirmek, ekonomideki ivme kaybını telafi etmek üzere atılacak etkin adımlar hayati önem taşımaktadır." tespiti yapıldı.



Nisan 2017 Analizinde, "Canlanma sinyalleri veren küresel ekonominin önündeki en büyük risk unsurunun küresel siyaset olduğu belirtilmektedir. Uzun süreli durgunluk döneminin ardından, küresel ekonominin yeniden normal bir büyüme ve enflasyon trendine yerleşmesi en olası senaryo olarak değerlendirilmekte olsa da, birçok farklı jeopolitik risk unsurunun yakından takip edildiği bir sürece girilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, 2017'nin ilk çeyreği itibarıyla 2016'ya kıyasla bir miktar iyileşme sağlandığı kaydedilen analizde, "Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde yurt dışında 1,1 milyar dolar değerinde 17 yeni proje, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 2,9 milyar dolarlık 28 yeni proje üstlenilmiştir." ifadelerine yer verildi.