Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi'nin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yakın tarihimizde aydınlama sürecimizin mihenk taşı ustamız Seyyid Ahmed Arvasi minnet ve şükranla anıyoruz.Gençliğimizin milli ve manevi değerlerine rehber olan Arsavi eserlerinde yaşamaktadır.Bizler gazeteciler olarak Seyyid Ahmed Arvasi'nin haklı hatırasını yaşatmakla mükellefiz" denildi. - KOCAELİ
Tküugd'dan Seyyid Ahmet Arvasi İçin Anma Mesajı
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’nin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi'nin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.
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