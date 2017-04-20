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Tkdk ve Kkydp Bilgilendirme Toplantısı
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Tkdk ve Kkydp Bilgilendirme Toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tkdk ve Kkydp Bilgilendirme Toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan toplantının açılışında konuşan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, AB ile Türkiye'nin ortak hazırladığı proje kapsamında yüzde 65'e varan hibe krediler olduğunu, bunun için çiftçilerin ve üreticilerin mutlaka bu hibe kredilerden yararlanmaları gerektiğini söyledi. Başkan Kılıç, öncelikle bu projelerden faydalanmak isteyen Malazgirtli çiftçilerin projelerini hazırlattıkları danışmanları iyi seçmeleri gerektiğini belirterek, "Bu konuda tecrübesi var mı? Bilgisi nedir? Nasıl yardımcı oluyorlar? Bunu çok iyi araştırarak birlikte bize müracaat etmeliler" dedi.

Çiftçilerin ve üreticilerin hazırladıkları projelerin kuruma ne kadar erken teslim ederlerse kendilerinin menfaatine olacağını ifade eden Başkan Kılıç, "Çünkü olabilecek yanlışlıkları kısa sürede düzeltme imkanını yakalamış oluruz. Bu konuda kurumumuz her türlü bilgiyi vermeye hazır. Yeter ki vatandaşlarımız bize müracaat etsinler. Telefonla veya internetten bizlere ulaşabilirler, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu konu çok önemli" diye konuştu. - MUŞ

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