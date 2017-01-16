Tkdk Uşak'ta 260 Projeye Hibe Desteği Verdi

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından il genelinde 2013-2016 yılları arasında 260 projeye toplam 68 milyon 61 bin liralık hibe desteği yapıldığını bildirdi.



Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 2012 yılında kurulan TKDK'nın yatırımcılara sağladığı destekle ilgili bilgi verdi.



İl genelinde 2012-2016 yılları arasında 260 projeye TKDK Uşak Koordinatörlüğü'nce 68 milyon 61 bin liralık hibe desteği sağlandığını aktaran Altay, "TKDK 2016'da tanıtım faaliyetleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde 19 eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle 2 bin 96 kişiye ulaşıldı. Son bir yılda ilimizde yatırımcılara 24 milyon 11 bin 555 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Devletin çiftçi, yatırımcı ve hak sahiplerine desteği ve hibeleri önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Hibe desteklerinden faydalanan ve faydalanacak olan Uşak halkına hayırlı olması dilerim." dedi.