Tkdk'dan Muş Ekonomisine 138 Milyon Lira Destek

MUŞ ( AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, 89 proje kapsamında 138 milyon lira destek verdi.





TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 2013 yılı Nisan ayında proje kabulüne başladıklarını ve bugüne kadar yatırım bedeli 308 milyon lira olan 250 projenin başvurusunu aldıklarını, bunların 134'ünün inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyledi.



Değerlendirilen projelerde 92 yatırımcıyla sözleşme imzalandıklarını dile getiren Uygur, bu projelerden 3'ünün de kurum prosedürlerine ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiği için feshedildiğini kaydetti.



2013-2016 yılları arasında IPARD-I programı çerçevesinde 89 proje ile 138 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uygur, şunları aktardı:



"Bu yatırımların 83 milyon lirası hibe olarak yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Program kapsamında Muş ilimizde 46 adet et ve süt üretimi işletmesi, 2 adet süt işleme fabrikası, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet et işleme fabrikası, 1 adet kanatlı eti kesimhanesi, 5 adet meyve ve sebze için soğuk hava deposu, 33 adet arıcılık ve kırsal turizm işletmeleri, 1 adet alabalık tesisi ve 5 adet de çeşitli sektörlerde modernizasyon projeleri faaliyete geçirilmiştir."



Kentte 2016 yılında çeşitli sektörlerde toplam 73 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Uygur, şöyle devam etti:



"Bu yatırımların 45 milyon lirası hibe olarak yatırımcılarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Bu yatırımlarla birlikte 2016 yılında 600 kişiye istihdam alanı sağlanmıştır. IPARD-I'in kapanışı ile birlikte 2016 yılının ilk aylarında çıkılan IPARD-II birinci çağrı sonucunda İl Koordinatörlüğümüz toplamda 116 proje kabulü yapmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 22 adet projemiz sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bunların içinde 14 adet et ve süt ürünleri üretme işletmeleri, bir adet kovan üretimi, bir adet kırsal turizm ve 6 adeti ise bal üretimi tesisidir. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 33 milyon TL olup 23 milyon lirası hibedir. Önümüzdeki günlerde bu sözleşmeye hak kazanan yatırımcılarımızla sözleşmelerimiz imzalanacaktır. ve bu sene sonu itibariyle bu yatırımlarımız hayata geçecektir."



IPARD-II programı çerçevesinde desteklerinin devam edeceğini kaydeden Beytullah Uygur, bu kapsamda IPARD-I'e ek olarak yenilenebilir enerji, yumurta üretimi, manda yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide yetiştiriciliği ve makine parkurları gibi sektörlere de destek sağlayacaklarını ifade etti.