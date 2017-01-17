TKDK'dan Kan Bağışına Destek

Kızılay yetkilileri tarafından TKDK'da kurulan standa gelen personeller kan vererek bağışta bulundu.

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, "Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Kızılay'ın Elazığ Şubesi yetkilileriyle görüştük. Kendilerine kan bağışında bulunmak istediğimizi belirttik. Sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Bugün de kurumumuza gelerek personelimizden kan aldılar. Biz kurum olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincinde hareket edip bağışta bulunduk. Ben buradan hem personelime hem de Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Elazığ kan bağış uzmanı Selçuk Dağtekin de kan vermenin acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.



