Tkdk'dan 2016 Yılında Erzurum Ekonomisine 28,3 Milyon TL Katkı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü 2016 yılında il ekonomisine sağladığı katkının mutluluğunu yaşıyor. Tarım ve hayvancılıktan kırsal turizme kadar geniş bir yelpazede hemşerilerimize destekler sunan TKDK, 2012-2016 yılları arasında desteklemiş olduğu 113 adet proje ile doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 1286 kişilik istihdam gerçekleştirdi. Projelerde yapım işlerine ilave olarak yaklaşık 50 bin adet makine ve ekipman alımını sağladı.



2016 yılında ise 25 projeye ödeme gerçekleştirmeyi başaran İl Koordinatörlüğü bu projeler kapsamında Erzurum ekonomisine 28,3 Milyon TL yatırım girdisi sağladı. Bu yatırım tutarının yaklaşık 12,3 Milyon TL'lik kısmını ise hibe desteği olarak vatandaşlarımıza sundu. Projeler kapsamında sunulan yapım işleri, makine ekipman alımları ve projenin hazırlanması - uygulanması için gerekli hizmet alımları desteklendi. Yine aynı yıl için toplamda çiftçi ve yatırımcılara 5654 makine ekipman desteği veren TKDK, bu sayının 4556 adedini tarım ve havyacılığın gelişmesi için sağladı. TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü, yatırımlar kapsamında 2016 yılı içerisinde 119 doğrudan olmak üzere toplam 267 istihdam gerçekleştirdi.



Ayrıca Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü şu bilgileri verdi; "2016 yılındaki yatırımlar kapsamında 10 adet hayvancılık işletmesi, 3 adet gıda ürünlerini işleyen işletmeler ve 12 adet ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektörlerinde olmak üzere toplamda 25 adet projeye ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerle birlikte IPARD I Programı tamamlanmış oldu. Kurumumuz, IPARD II Programı 'nın ilk çağrısına ise 18.12.2015 tarihinde çıkmıştı. Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak 114 adet başvuru ile IPARD II Programı'na iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki günlerde bu başvurulardan uygun olan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacak ve en kısa sürede saha uygulamalarına başlanacaktır. Bu sürecin akabinde IPARD II Programı'nın II. Çağrı ilanına çıkılacaktır" dedi.



İl Koordinatörü Özlü sözlerine şöyle devam etti "TKDK olarak et, süt üreten hayvancılık işletmeleri ve kanatlı eti üreten işletmeler başta olmak üzere yumurta tavukçuluğu için mevcut işletmelerin modernize edilmesi destek kapsamındadır. Kanatlı kesimhaneleri ve kırmızı - beyaz et işleme tesislerinde ise kapasite artırımı olmadan mevcut işletmelerin yapacağı modernizasyon projeleri uygun olarak değerlendirilirken kırmızı et kesimhane ve parçalama tesislerinde hem yeni işletmelerin kurulması hem de mevcut işletmelerin modernizasyonu desteklenecektir. Bu desteklere ilave olarak meyve sebzelerin işlenmesi, su ürünlerinin işlenmesi de destek kapsamındadır. Diğer taraftan kırsal alanlarda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, arıcılık, el sanatları, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik projeler uygun kabul edilmektedir. Bu destek başlıklarında faydalanıcılarımıza sunacağımız destek oranı %50 ile % 70 arasında değişmektedir. Belirtilen sektörlerde İl Koordinatörlüğümüze proje sunup hibe desteklerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın şimdiden hazırlıklarını yapması önemlidir. Yaptığımız ve yapacağımız proje destekleriyle ilimizde istihdama ve üretime katkı sağlayarak ülkemizin ve bölgemizin güçlenmesine katkı sunacağız. Umut ediyoruz ki 2017 yılı hem ilimiz hem de ülkemiz adına önceki yıldan daha başarılı bir yıl olacaktır" - ERZURUM