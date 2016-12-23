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Tjk'nın At Yarışları Düzenleme Yetkisi Uzatıldı
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Tjk'nın At Yarışları Düzenleme Yetkisi Uzatıldı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK), Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisi, 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

Tjk'nın At Yarışları Düzenleme Yetkisi Uzatıldı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK), Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisi, 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine TJK'nın Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisi, 2017 yılı sonuna kadar uzatıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti, Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete, 31 Aralık, Türkiye, Yargı, Kabine