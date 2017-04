ENGİN ÖZEKİNCİ - Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü, "Bu yıl tiyatro seyircisinde ciddi artış var. Sezonun ilk 6 ayında 1,5 milyon seyirciye ulaşmıştık. Bu sayı 8 ayda 1,7 milyona ulaştı. Yaptığımız festivallerle sezon sonuna doğru, yani mayısta Türkiye genelinde 2 milyon seyirciye ulaşacağız." dedi.



Küçükkömürcü, Devlet Tiyatrolarının, gerçekleştirdiği projelerle her kesime hitap ettiğini söyledi.



Yaş gruplarına göre birçok oyun sahnelediklerini vurgulayan Erdal Küçükkömürcü, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 300 çocuğun çeşitli oyunlara götürüldüğünü belirtti.



Çocukların tiyatroya ilgi göstermeleri için faaliyetler düzenlediklediklerini aktaran Küçükkömürcü, şöyle devam etti:



"Festival dönemlerinde workshoplar yapıyoruz ve çocuklara kukla yapmayı öğretiyoruz. Bu sene de 23 Nisan'da Diyarbakır'da On Gözlü Köprü üzerinde 'Uçurtmalar uçsun, Sur mutluluk dolsun' sloganıyla uçurtma şenliğimizi düzenledik ve yaklaşık 500 çocuğumuz katıldı. Ankara'da ise yine çocuklara yönelik 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali' ile her çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz."



Ankara'da düzenlenen festivaller kapsamında hastanelerde yatan çocukları ziyaret ederek hediyeler verdiklerini anlatan Erdal Küçükkömürcü, görme engelli çocuklara fiziksel efektlerin de kullanılacağı "Okuma Tiyatrosu" gerçekleştireceklerini dile getirdi.



"Nitelikli, özgün ve sağlam yapıtlar sergiliyoruz"



Küçükkömürcü, Devlet Tiyatrosunun 70 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından birisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bu yıl tiyatro seyircisinde ciddi artış var. Sezonun ilk 6 ayında 1,5 milyon seyirciye ulaşmıştık. Bu sayı 8 ayda 1,7 milyona ulaştı. Yaptığımız festivallerle sezon sonuna doğru, yani mayısta Türkiye genelinde 2 milyon seyirciye ulaşacağız. Bu sayının artmasını sağlayan, tamamen Devlet Tiyatrolarının marka değeri ve oyuncu kalitesidir. Her zaman nitelikli, özgün ve sağlam yapıtlar sergiliyoruz. Seyirci de bu yüzden ilgi gösteriyor. Devlet Tiyatrosu, nitelik ve yapı olarak dünyada çok az örneği olan büyüklükte bir tiyatrodur. Dünyada en yaygın ve bir günde 62 ilde aynı anda perde açabilen tek tiyatroyuz. Bu anlamda dünya tiyatroları arasında birinciyiz."



Yurt dışında turneler düzenleniyor



Yurt dışında yaşayan Türklerin yoğunlukta olduğu bölgelerde tiyatro faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Erdal Küçükkömürcü, "Bir ay önce Ankara Devlet Tiyatrosundan arkadaşlarımız Belçika'daki Türklerin amatör tiyatrolarına yönelik eğitim çalışması yürüttü. Birkaç ay sonra Almanya'da oyunlar oynayacağız. Türk Cumhuriyetlerinde de sıkça turneler düzenliyoruz." diye konuştu.



Küçükkömürcü, Bosna Hersek'te yapımı devam eden tiyatro binasının tamamlanmasıyla aylık turnelerin düzenleneceği bölge tiyatrosuna kavuşacaklarına dikkati çekti.



Ankara Devlet Tiyatrosunun "Yeraltından Notlar" oyunu ile "20. Dostoyevski Tiyatro Festivali"nde seyirci beğeni ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Erdal Küçükkömürcü, "Dostoyevski'nin romanını sahneledik ve Rusya'dan, anavatanından ödülle döndük. Sergilenen oyunlar, Rusya'nın önde gelen tiyatro yönetmenleri, eleştirmenleri ve tiyatro sanatçılarından oluşan jüri tarafından ödüllendirildi." şeklinde konuştu.



Küçükkömürcü, gelecek sezonda sağlam klasiklerin yanında yerli eserlerin de yer alacağının altını çizerek, "Bu yıl özellikle genç yazarlara yöneliyoruz. Repertuvarımıza almayı düşündüğümüz çok iyi oyunlar var. Bunlar eminim ki Türkiye'yi uluslararası festivallerde de şanlı ve şerefli bir şekilde temsil edecektir. Devlet Tiyatrosu, 5 yaşından 90 yaşına kadar tüm kitlelere hitap ediyor." ifadelerini kullandı.